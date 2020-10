© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: Pompeo, istituzionalizzare il Quad per contenere la Cina - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, intende formalizzare il Quad ed aprirlo potenzialmente ad nuove adesioni, per fare del dialogo di sicurezza quadrilaterale tra Stati Uniti, Giappone, India e Australia un efficace strumento di contrasto regionale alla Cina. Lo ha dichiarato il segretario nel corso di una intervista concessa al quotidiano “Nikkei”, a margine della ministeriale del Quad che si è tenuta a Tokyo ieri, 6 ottobre. “Una volta istituzionalizzato quel che stiamo facendo, potremo realizzare un vero quadro di sicurezza”, ha dichiarato Pompeo, secondo cui il Quad potrebbe divenire “la tela” in grado di “contrastare la sfida rappresentata per tutti noi dal Partito comunista cinese”. Altri paesi, ha dichiarato Pompeo, potrebbero entrare a far parte di tale perimetro di sicurezza “nei tempi appropriati”. La visione di un Indo-Pacifico “libero e aperto”, ha affermato il segretario, “è al centro della politica dell’amministrazione Trump”, e il Quad “si è già dimostrato e continuerà a dimostrarsi molto utile” nella promozione di tale obiettivo, allargando le relazioni e il coordinamento “ben oltre il concetto convenzionale di sicurezza”. (segue) (Res)