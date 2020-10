© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Mongolia: Pompeo tiene colloquio telefonico con il presidente Battulga - Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente della Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, nella giornata di ieri, 6 ottobre. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Nel corso della conversazione, i due interlocutori hanno fatto il punto del partenariato strategico tra Stati Uniti e Mongolia, basato sulla condivisione dei valori democratici, l’impegno allo sviluppo economico e strette relazioni tra persone. Pompeo e Battulga hanno anche discusso della cooperazione per la sicurezza regionale, la promozione dello stato di diritto, e il sostegno al patrimonio storico e culturale della Mongolia. Pompeo, che avrebbe dovuto far tappa in Mongolia questa settimana, ha anche discusso con il presidente di quel paese la possibilità di riprogrammare la visita nel prossimo futuro. (Res)