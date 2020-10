I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo denuncia strumentalizzazione diritti umani per mascherare ingerenze - Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha denunciato la strumentalizzazione dei diritti umani per mascherare presunte ingerenze nella politica interna del paese. La denuncia segue l’approvazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del rinnovo del mandato di una missione indipendente che in un recente rapporto ha accusato il governo di Caracas di gravi violazioni dei diritti umani. “Il Venezuela ribadisce in modo categorico che non riconosce né riconoscerà meccanismi paralleli creati per strumentalizzare la politica dei diritti umani contro le istituzioni venezuelane”, si legge in un comunicato diffuso dal governo di Maduro. Il Venezuela “si opporrà a qualsiasi modalità di ingerenza nei suoi affari interni, con il pretesto di una preoccupazione per i diritti umani”. Il comunicato è stato pubblicato tre ore dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei diritti umani Onu di una risoluzione che estende di due anni il mandato della missione indipendente incaricata di indagare sulla violazione dei diritti umani in Venezuela. (segue) (Res)