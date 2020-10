© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: sindaca Bogotà, proteste hanno provocato aumento contagi coronavirus - La sindaca di Bogotà ha denunciato un aumento dei contagi da nuovo coronavirus a seguito delle recenti proteste contro la violenza della polizia, che hanno avuto come epicentro proprio la capitale colombiana. "La matematica del Covid non perdona. A 14 giorni esatti dai disturbi del 9, 10 e 11 settembre, il 23, 24 e 25 settembre abbiamo avuto un aumento dei casi. A 14 giorni esatti dalle manifestazioni del 21 e 22 settembre, il 5 e 6 ottobre abbiamo avuto un incremento", ha scritto la sindaca sul suo account Twitter. "14 giorni è il periodo di incubazione del Covid-19. Dopo 14 giorni di grandi assembramenti per qualsiasi motivo i casi aumentano sempre. Non dimentichiamo che la pandemia c'è e che non prendersi cura di sé mette a rischio la riattivazione sociale ed economica di tutti", ha scritto la prima cittadina. Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato ieri 7.650 casi di nuovo coronavirus, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 869.808, con 70.056 casi attivi. I nuovi decessi sono stati 173 e fanno salire il numero delle morti legate a virus a 27.017. La maggior parte dei nuovi casi, 279.249, si registra nella capitale Bogotà.