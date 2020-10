© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: elezioni, candidato Mas chiede alla comunità internazionale "monitoraggio attivo" - Il candidato del Movimento al socialismo (Mas) alle prossime elezioni generali in Bolivia, Luis Arce, ha lanciato un appello alla comunità internazionale chiedendo un “monitoraggio attivo” della campagna elettorale, della giornata del voto, previsto il 18 ottobre, e dei giorni seguenti. In una lettera indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, Arce ha espresso preoccupazione per gli “annunci irresponsabili” da parte del governo ad interim circa un presunto piano del Mas di destabilizzare il paese dopo le elezioni e la creazione di un “gruppo antiterrorista” per fare fronte a questo scenario. In queste circostanze, si legge, “la presenza della comunità internazionale è più importante che mai”. (segue) (Res)