Bolivia: elezioni, candidato Mas chiede alla comunità internazionale "monitoraggio attivo" (2)

- Il Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales, continua a confermarsi in testa alle preferenze degli elettori, secondo quanto emerge dal primo sondaggio diffuso dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Anez di rinunciare alla sua candidatura per compattare il fronte anti-Morales. Secondo la rilevazione, condotta dalla società Cies Mori per Unitel e Bolivision, Luis Arce raccoglie il 30,6 per cento dei consensi, seguito dal candidato per il partito di centro Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con il 24,7 per cento e Luis Fernando Camacho, del partito ultra conservatore Creemos, con il 12,7 per cento. A differenza dei sondaggi pubblicati in precedenza quest’ultima rilevazione apre a un secondo turno tra i primi due candidati. In una rilevazione pubblicata a metà settembre, con Anez ancora in gara, Mesa raccoglieva il 19 per cento delle preferenza. La sua salita nei sondaggi indica che proprio su di lui potrebbe confluire il 7,7 per cento delle preferenze della presidente ad interim. (segue) (Brb)