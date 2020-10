Costa d’Avorio: presidenziali, candidato di opposizione Affi N'Guessan chiede il rinvio del voto di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader e candidato presidenziale del Fronte popolare ivoriano (Fpi, all’opposizione in Costa d’Avorio), Pascal Affi N'Guessan, ha chiesto un rinvio di almeno tre mesi delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 31 ottobre, o in alternativa l’avvio di un periodo di transizione di almeno 12 mesi. La richiesta è stata avanzata al termine di un incontro avvenuto ad Abidjan con una delegazione congiunta di Nazioni Unite, Unione africana e Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). Secondo Affi, “nessuna condizione è soddisfatta” in vista delle elezioni, di qui la richiesta di rinviare il voto al fine di organizzare uno scrutinio “credibile” o, se ciò non sarà possibile, di organizzare una transizione di almeno un anno per risolvere tutte le questioni sospese. “Se non vogliamo questa transizione, dobbiamo garantire elezioni veramente trasparenti. E in questo caso dobbiamo darci tre mesi”, ha affermato l’ex premier parlando alla stampa a termine dell’incontro. “Non abbiamo altre ipotesi. Per noi le prossime elezioni devono essere tenute con tutti i candidati, con tutti gli attori, perché questo è nell'interesse della Costa d’Avorio”, ha detto Affi, secondo il quale in caso contrario il rischio è quello di tenere elezioni “truccate” che porteranno inevitabilmente a nuove violenze nel Paese e all'elezione di qualcuno che “non è legittimo o che non lo è secondo la stragrande maggioranza degli ivoriani”. Per questo, “nell'ottica di garantire la pace e la stabilità del Paese e di rompere con questi ultimi trent'anni di violenza politica, o dobbiamo darci i tempi e i mezzi necessari per elezioni veramente trasparenti e pacifiche”, ha aggiunto Affi, ribadendo quindi la richiesta di riformare la Commissione elettorale e la Corte costituzionale per fare in modo che l’opposizione vi sia adeguatamente rappresentata. (segue) (Res)