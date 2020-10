Costa d’Avorio: presidenziali, candidato di opposizione Affi N'Guessan chiede il rinvio del voto di tre mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione chiede da tempo una profonda riforma della Commissione elettorale indipendente (Cei), con il Pdci che si è rifiutato all'ultimo momento di inviare il proprio rappresentante. L’opposizione considera la Cei non imparziale e ne chiede pertanto lo scioglimento, così come quello del Consiglio costituzionale. Oltre a ciò , l’opposizione è sul piede di guerra per la decisione del presidente Alassane Ouattara di correre per un terzo mandato alle elezioni generali del 31 ottobre in seguito al decesso improvviso del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco. Coulibaly, fedelissimo del presidente Ouattara, era infatti stato designato come il candidato ufficiale del Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al governo in Costa d'Avorio, dopo che lo stesso Ouattara aveva annunciato in un primo momento di non volersi candidare per un terzo mandato. In vista del voto sono stati diversi gli appelli da parte degli esponenti dell’opposizione a fare fronte comune contro il capo dello Stato. Il primo è stato l’ex premier Guillerme Soro, la cui candidatura è stata respinta dalla Corte costituzionale per via di un mandato di arresto internazionale che pende nei suoi confronti. “Lo svolgimento di queste elezioni non ha senso, è ovvio. Allo stesso modo, partecipare a queste elezioni significherebbe sostenere il colpo di Stato di Ouattara”, ha affermato l'ex premier. “Questo è il motivo per cui chiedo l'unità di azione dell'opposizione per fermare Ouattara nella sua folle avventura con tutti i mezzi legali e leciti. Chiedo a tutti i candidati, ammessi o meno, di assumersi insieme le loro responsabilità e ad unirsi. Si tratterà di coinvolgere la Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale), l'Unione africana, l'Unione europea e le Nazioni Unite per ottenere elezioni democratiche, trasparenti e inclusive, come avvenuto nel 2010, e questo senza pregiudizi. Insieme, dobbiamo organizzare la mobilitazione di tutto il popolo ivoriano delle campagne, dei villaggi e delle città per bloccare il terzo mandato incostituzionale di Ouattara”, ha dichiarato Soro. (segue) (Res)