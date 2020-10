Fiumicino: Califano (Pd), da Regione 150 mila euro per rimuovere barconi dal Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un lungo lavoro sono davvero felice di poter annunciare che oggi la Regione ha stanziato 150mila euro per la rimozione di 5 relitti lungo le sponde del Tevere nel Comune di Fiumicino". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito democratico del Lazio, Michela Califano. "Si tratta di un impegno che sento mio e che stiamo portando avanti da tempo lungo tutte le sponde del Tevere - dice anche Califano- per liberarlo dalle decine di imbarcazioni semiaffondate o abbandonate che inquinano le acque e mettono in pericolo la navigazione dei natanti oltre a rappresentare un grave rischio idrogeologico nei periodi di piena del Tevere". (segue) (Com)