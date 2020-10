Lombardia: Degli Angeli e Fiasconaro (M5s), mozione ponti ammalorati sul Po nemmeno discussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In regione parlano di un piano Marshal di 3,5 miliardi di euro destinati alla ripresa e alle infrastrutture, ma appena ne hanno la possibilità girano le spalle ad un piano che punta alla salute, ora trascurata, di un'intera area nel Sud della Lombardia". Così i consiglieri del Movimento 5 stelle Lombardia Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro commentano in una nota la mancata discussione ieri in Consiglio regionale della loro mozione urgente sui ponti ammalorati lungo la sponda del fiume Po. "L'abbiamo presentata come urgente - spiegano i due consiglieri - proprio perché numerosi ponti lungo le sponde del Po stanno manifestando ormai da tempo gravi problemi, che ne compromettono la regolare funzionalità". "Una questione da affrontare subito, in concerto con governo e enti locali - aggiunge Degli Angeli - per poter sfruttare anche le opportunità offerte dal Recovery Fund. Per Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia invece la questione è marginale e non merita di essere affrontata con urgenza". Per i due consiglieri il problema è anche sanitario: "È noto come molti cittadini residenti nell'area, visto che alcune prestazioni sanitarie non sono più presenti nei loro presidi territoriali, facciano riferimento a strutture ospedaliere di altre Regioni poiché hanno una maggiore prossimità territoriale". Degli Angeli e Fiasconaro fanno soprattutto riferimento ai punti nascita, chiusi in molti ospedali della Lombardia o dell'Emilia Romagna, proprio perché le strutture ospedaliere che gli ospitavano sono state riconvertite in ospedali Covid al fine di prevenire una possibile seconda ondata durante i mesi invernali. "A causa di queste riorganizzazioni - sottolineano i i due consiglieri pentastellati - molte altre specializzazioni rischiano di essere difficilmente raggiungibili a causa di ponti ammalorati o in manutenzione". "La nostra mozione - conclude Degli Angeli - si poneva l'obiettivo fondamentale di garantire una viabilità fluente così da non causare gravi impedimenti a chi necessità di raggiungere le strutture ospedaliere. È davvero un rammarico, nonché un duro colpo a tutti i cittadini, aver visto come la nostra mozione sia stata bocciata senza nemmeno essere stata discussa. Mi auguro che Regione si ravveda e dia spiegazioni plausibili". (com)