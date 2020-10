Ambiente: a Roma arriva “Mutamenti”, la sostenibilità declinata in arte, musica e teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Caffè Letterario, nel quartiere Ostiense di Roma, arriva “Mutamenti”, un'iniziativa di promozione artistica, musicale e teatrale interamente dedicata al Festival dello sviluppo sostenibile. Dal 10 al 12 ottobre in un contesto di sperimentazione creativa, ci saranno eventi artistici, musicali e teatrali che si interfacceranno con le nuove tecnologie. Uno spazio di oltre mille metri quadrati si trasforma in un laboratorio creativo, attivo e dinamico, capace di precorrere gli scenari futuri di sviluppo e collaborazione tra le varie forme d’arte, con la volontà di portare un contributo decisivo nel definire gli orientamenti e le trasformazioni per uno sviluppo sempre più sostenibile. Nella tre giorni il pubblico potrà visionare le opere dedicate al Festival dello sviluppo sostenibile mentre gli artisti avranno l’opportunità di interagire con gli spettatori grazie agli eventi live e attraverso le piattaforme digitali che consentiranno a tutti di seguire, anche da casa, la manifestazione. Gli artisti contemporanei, selezionati da Artelive360, (pittori, scultori, fotografi, performer, videoartist, e altri) esporranno un'opera relativa all'obiettivo a cui hanno scelto di ispirarsi e saranno con le loro opere ambasciatori della sostenibilità e del festival Mutamenti. A conclusione del festival verrà organizzata una tavola rotonda sulla rigenerazione urbana e le città sostenibili nella quale interverranno referenti istituzionali, docenti ed esperti.(Com)