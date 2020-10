Fisco: Modena (FI), basta cartelle pazze Agenzia delle Entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Conte abbia il coraggio di bloccare le cartelle che l' Agenzia delle Entrate si prepara a mandare a 9 milioni di italiani". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia. "E' mai possibile che il premier Conte e i suoi ministri non si rendano conto della miseria nera e reale che attraversa il Paese e del fatto che milioni di italiani non possono in questo momento saldare nessun debito verso le casse dello Stato? - si chiede in una nota -. E' come se il governo giallorosso vivesse su una nuvola incantata – aggiunge Modena - ma la condizione del Paese è completamente a terra, alle prese con una crisi di sistema che ha messo in ginocchio le vite di milioni di famiglie. Abbia questo governo la sensibilità di correggere il tiro e di dare una mano di sollievo a chi non può oggi pensare al debito contratto con Agenzia delle Entrate e prima Equitalia. Il magazzino totale delle cartelle è di 130 milioni interessa una platea di 14,9 milioni di persone fisiche. Infatti alle cartelle sospese l'otto marzo scorso si vanno ad aggiungere avvisi di debito e accertamento. Il Governo deve intervenire non solo per i sospesi, con un rinvio, ma sulla gestione complessiva eliminando i crediti non recuperabili. Si rimandi tutto al 2021 – conclude la senatrice - quando forse, speriamo, la condizione dell'Italia si spera sarà diversa. Conte lo faccia pensando soprattutto alla gente del suo paese natale, che è gente del sud, poverissima e con mille problemi da risolvere. Mai come oggi però sud e nord, sono la stessa cosa". (Com)