Covid: Fapi, serve strategia per la ripresa economica

- "La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio impone una nuova strategia economica per il Paese. La ripresa della produzione e dell'occupazione sono le vere priorità per le piccole e medie imprese". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Questi mesi segnati dalla pandemia - spiega il leader della Fapi - hanno determinato perdite di fatturato per le aziende e la collocazione in cassa integrazione di tanti lavoratori. Si tratta di una fase di grande difficoltà e di sofferenza che deve essere superata al più presto con un programma di investimenti e rilancio del sistema Italia". "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono pronti a a dare il loro contributo per uscire dalla crisi", conclude Sciotto.(Com)