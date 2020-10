Energia: Francia, Total diventa azionista al 20 per cento dell'eolico offshore Eolmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società francese Total ha annunciato di essere diventata azionista al 20 per cento del progetto eolico offshore Eolmed, situato nelle acque del Mediterraneo, al largo di Gruissan, in Francia. Il progetto ha una capacità complessiva di 30 megawatt. Total punta di entrare a breve tra i primi cinque produttori di energie rinnovabili al mondo. Il gruppo è attualmente presente nel settore dell'eolico offshore con in Corea del sud, con un portafoglio da due gigawatt e nel Regno Unito, con il progetto Erebus, da 100 megawatt.(Frp)