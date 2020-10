Serbia: leader Spas Sapic, fra qualche giorno sarà noto se entriamo nel governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'erano altre due cose su cui insistevo: considerare l'introduzione di due ministeri, uno per i diritti umani, l'uguaglianza di genere e il dialogo sociale, e uno per l'infanzia e lo sviluppo demografico", ha dichiarato Vucic aggiungendo di avere chiesto alla premier designata che il 50 per cento del governo sia costituito da donne. "Ho anche detto che tutte le persone che lavoreranno in parlamento e nel governo devono essere fortemente impegnate. Ci saranno grandi cambiamenti nelle società pubbliche e credo che saranno rapidi. Spero che questo porterà una nuova qualità, energia e forza per la Serbia. Sono ottimista e convinto che la Serbia riuscirà a preservare la pace e la stabilità, oltre che andare verso una crescita accelerata per i suoi cittadini ", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha infine precisato che il nuovo governo avrà tre obiettivi fondamentali nei prossimi quattro anni. "Il nuovo governo punterà ad aumentare la forza economica del paese. Il tenore di vita della gente comune deve continuare a salire anche se è impossibile in qualsiasi altro paese ai tempi del coronavirus. Poi andare avanti con la costruzione di strade e ferrovie, quello che è stato già concordato. Occorre lavorare anche a nuovi progetti, a cui ci dedicheremo con forza come Stato. Il terzo obiettivo è rafforzare il potere sanitario della Serbia", ha concluso il presidente. (Seb)