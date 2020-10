© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nell'Aula del Senato la discussione congiunta dei ddl Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Entrambi i provvedimenti sono stati già approvati dalla Camera. In apertura di seduta, la presidente Maria Alberti Casellati ha ricordato la senatrice Carla Nespolo, scomparsa domenica scorsa. (Rin)