Sicurezza: Alì (Fincantieri), bene promuovere tecnologie a codice aperto

- In alcuni ambiti critici si assiste ad un lock-in tecnologico importante, che per certi aspetti rappresenta la perdita di un presidio digitale italiano. Così Daniele Alì, vicepresidente di Fincantieri per la Sicurezza cyber, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Se ci avvaliamo di tecnologie non italiane si crea un problema di sicurezza quando vengono meno i processi di aggiornamento: sarebbe utile in questo senso favorire l’utilizzo di tecnologie a codice aperto in modo da riconquistare una parte di presidio nella scrittura dei moduli software”, ha spiegato. (Ems)