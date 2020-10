Sicurezza: Alì (Fincantieri), riscrivere paradigma per ovviare a rischi smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working ha determinato importanti trasformazioni all’interno delle aziende: la ragione per cui viene spesso associato a rischi di sicurezza è che tradizionalmente il concetto è parte dell’infrastruttura aziendale. Così Daniele Alì, vicepresidente di Fincantieri per la Sicurezza cyber, audito questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Se in passato il lavoro veniva associato ad un ufficio lo era anche l’infrastruttura informatica di protezione: quando si è presenti in ufficio si è anche protetti”, ha spiegato, sottolineando che tale paradigma è tuttavia venuto a mancare con l’avvento dello smart working. “Bisogna quindi cambiarlo e consentire l’accesso ai sistemi di sicurezza anche con impianti domestici, il cui livello di sicurezza è lasciato un po’ al caso, lavorando per impedire che la superficie attaccabile dell’azienda si estenda in maniera indefinibile”, ha aggiunto. (Ems)