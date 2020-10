Bonus merito per docenti e personale Ata: ecco a chi spetta e i tempi di ricezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bonus merito spetta a docenti e personale Ata, in base alla contrattazione tra dirigente scolastico e parti sindacali. Come riporta la rivista specializzata "Orizzonte scuola", un emendamento inserito nella legge di Bilancio 2020 afferma che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. Le tempistiche per l’erogazione del fondo ai singoli docenti, in questi anni, sono state molto eterogenee. L’entità del fondo viene di solito comunicato alle segreterie a inizio anno scolastico, ma l’effettiva disponibilità viene data a fine anno scolastico (luglio o agosto). In linea generale, i dirigenti scolastici aprono il bando per l’accesso a fine lezioni (giugno-luglio) e il calcolo e l’attribuzione dipende dal singolo dirigente. Secondo la disponibilità dei fondi e in base alle valutazioni della dirigenza, il pagamento del bonus può arrivare anche alla fine dell'anno solare in cui il docente ha fatto richiesta di bonus. (Rin)