Repubblica Ceca: direzione del Partito comunista si dimetterà dopo deludente esito elezioni

- Il leader del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), Vojtech Filip, si dimetterà venerdì prossimo. Lo ha annunciato lui stesso, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Assieme a Filip si dimetteranno peraltro i suoi vice. La ragione di queste dimissioni collettive sono le elezioni regionali dello scorso fine settimana, il cui esito è stato deludente per il Kscm. Filip non ha comunque escluso una sua prossima ricandidatura alla guida della formazione, il cui congresso si terrà a novembre. Alle elezioni amministrative regionali, i comunisti cechi hanno ottenuto il 4,8 per cento. Il numero dei rappresentanti del Kscm nei consigli regionali è sceso da 86 a 13. (Vap)