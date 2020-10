Roma: grave incidente ad Ardea, scontro tra due auto, 4 feriti uno in codice rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontro frontale tra due auto stamattina ad Ardea. L'incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 9, in via Pontina Vecchia. A scontrarsi due automobili di cui una è andata completamente distrutta. Quattro persone, due uomini e due donne, sono rimaste ferite, una è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, le cause dell'incidente sono ancora imprecisate. (Rer)