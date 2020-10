Kirghizistan: l’ex sindaco di Osh torna dall’esilio, il Paese è in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto ritorno ieri a Osh, in Kirghizistan, l’ex sindaco cittadino Melis Myrzakmatov, in fuga dal Paese dopo essere stato condannato in absentia nel 2015 a sette anni di carcere per abuso di potere e corruzione. Lo riporta “Radio Free Europe”, secondo cui il politico ha tenuto un comizio con i suoi sostenitori sottolineando che il Paese è “in una situazione molto pericolosa” dopo i fatti di ieri, quando i manifestanti dell’opposizione hanno occupato le sedi istituzionali per protestare contro i risultati delle elezioni legislative di domenica 4 ottobre, successivamente annullati dalla Commissione elettorale centrale (Cec). Myrzakmatov è giunto all’aeroporto internazionale di Osh dalla Turchia dopo mezzanotte e si è recato nella piazza centrale della città, dove è stato accolto da migliaia di sostenitori. L’ex sindaco della seconda città del Kirgihzistan ha definito “molto sporche” le elezioni di domenica e ha avvertito che “ladri e furfanti” stanno cercando di alimentare la confusione. “Noi non lo permetteremo e combatteremo per l’integrità e lo sviluppo del Paese”, ha dichiarato Myrzakmatov. L’ex sindaco di Osh era riuscito a restare al potere dopo la deposizione nel 2010 del presidente Kurmanbek Bakiev, cui era politicamente legato, e dopo gli scontri interetnici in città. Dopo diversi tentativi falliti, il governo kirghizo ottenne il licenziamento di Myrzakmatov nel dicembre del 2013. Successivamente, il politico fuggì dal Paese a seguito di indagini sul suo conto legate a presunte irregolarità in progetti infrastrutturali. Myrzakmatov ha sempre negato le accuse e si è definito un perseguitato politico. In città attualmente governa il parlamentare Duyshonkul Torokulov, che si è autoproclamato sindaco affermando di aver ottenuto il potere dal suo predecessore Taalaibek Sarybashev. (segue) (Res)