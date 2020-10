Kirghizistan: l’ex sindaco di Osh torna dall’esilio, il Paese è in pericolo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conferenza stampa questa mattina Adakhan Madumarov, capo del partito Butun Kirghizistan, l’unico tra le forze di opposizione a superare la soglia di sbarramento del sette per cento secondo i risultati del voto di domenica scorsa, ha invitato il Consiglio supremo a riunirsi e a nominare un nuovo governo. “Abbiamo un parlamento. Che ci piaccia o no, è legittimo. Lo esortiamo a riunirsi e a nominare un nuovo governo. Dobbiamo agire secondo la legge”, ha affermato Madumarov, che contestualmente è stato nominato a capo di un Consiglio di coordinamento dell’opposizione di cui fanno parte i partiti Ata-Meken, Butun, Zamandash, Social democratici, Bir Bol, Ordo, Repubblica e Riforma. Poche ore prima, in quella che appariva sin da subito come una fuga in avanti non concordata, il portavoce del partito di opposizione Mekenchil aveva proposto la nomina a premier ad interim per l’ex deputato Sadyr Zhaparov, precedentemente rilasciato dal carcere su richiesta dei manifestanti antigovernativi. Il Consiglio di coordinamento dell’opposizione ha anche incaricato Omurbek Suvanaliev di sovrintendere il Consiglio di sicurezza fino alla nomina di un nuovo governo e Kursan Asanov come ministro dell’Interno ad interim. Asanov era stato licenziato da vice ministro dell’Interno nel 2019 dopo essere finito in tre diverse inchieste ed essere stato accusato di aver “tradito gli interessi della polizia kirghiza”. (segue) (Res)