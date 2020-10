Kirghizistan: l’ex sindaco di Osh torna dall’esilio, il Paese è in pericolo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo in nuove elezioni credibili, trasparenti e inclusive, in linea con gli impegni internazionali del Kirghizistan e i diritti democratici dei suoi cittadini”, ha dichiarato oggi il portavoce del Servizio europeo di azione esterna Peter Stano. La Russia ha invitato le parti a negoziare per risolvere la crisi. “Invitiamo tutte le forze politiche a mostrare saggezza e responsabilità in questo momento critico per preservare la stabilità interna e la sicurezza”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca. Il documento ricorda che la Russia è preoccupata dalla stabilità politica del Kirghizistan, che resta “un partner strategico e un alleato”. Nel frattempo però la base aerea russa di Kant, che si trova proprio in Kirghizistan, è passata al livello massimo di allerta, come annunciato dai media di Mosca. “Al fine di evitare qualsiasi provocazione legata all’escalation in corso nella Repubblica kirghiza, è stato introdotto un regime rafforzato di misure anti-terrorismo sul territorio della 999ma base aerea della Russia a Kant. Tutte le attività di addestramento al combattimento sono in pieno svolgimento”, si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del Distretto militare centrale. La base rientra nel sistema di difesa delle Forze di reazione rapida dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e vi operano caccia Su-25 ed elicotteri Mi-8. (Res)