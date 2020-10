Kirghizistan: Cina esprime preoccupazione per i disordini e auspica risoluzione attraverso il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è "molto preoccupata" per l'attuale situazione in Kirghizistan e spera che il Paese possa tornare alla stabilità il prima possibile. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha dichiarato che Pechino spera che tutte le parti coinvolte possano risolvere adeguatamente i loro problemi attraverso il dialogo e che la Cina sostiene le politiche adottate dal suo vicino per salvaguardare la propria indipendenza, sicurezza e sovranità. I gruppi di opposizione nel Paese dell'Asia centrale, che confina con la Cina, hanno preso il controllo della maggior parte delle istituzioni statali durante le proteste post-elettorali del 5 ottobre scorso. Alcune imprese straniere sono state attaccate da gruppi non identificati, sollevando preoccupazioni che il Paese possa precipitare nel caos. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa "Tass" e "Sputnik", oggi gruppi di persone non identificate hanno tentato di entrare nell'ufficio della Kumtor Gold Company, nella capitale Bishkek. "Circa 20-30 persone, non so esattamente quante di loro, stanno tentando di entrare nel nostro ufficio. Non ci sono impiegati adesso. Abbiamo già chiamato la polizia", ha detto a "Sputnik" un portavoce dell'azienda. (segue) (Res)