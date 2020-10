Repubblica Ceca: coronavirus, nuovi contagi giornalieri balzano a oltre 4 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha registrato 4.457 nuovi casi di contagio da coronavirus ieri. Lo riporta nel suo quotidiano aggiornamento il ministero della Sanità ceco. Il dato infrange il record segnato venerdì scorso di quasi 700 casi in più. 856 di questi nuovi casi si concentrano nella capitale Praga. Ormai il numero totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia in territorio ceco viaggia oltre le 90 mila unità. I decessi ieri sono stati 13, portando il totale a 794. I contagi attualmente attivi sono 40.440. Alla luce di questi dati il ministro della Sanità, Roman Prymula, ha detto che nuove essenziali misure di contenimento devono essere prese e saranno annunciate venerdì prossimo. A suo avviso le capacità del sistema sanitario nazionale vanno rafforzate in modo significativo. (Vap)