Africa: oggi il vertice della regione dei Grandi laghi, focus sulla sicurezza

- Si tiene oggi il vertice virtuale dei Paesi della regione dei Grandi laghi, inizialmente previsto lo scorso 17 settembre a Goma, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), ma in seguito rinviato ufficialmente a causa della pandemia di Covid-19. Il summit, che si svolgerà in formato virtuale, riunirà i capi di Stato dei Paesi membri – Rdc, Ruanda, Burundi, Angola e Uganda – e si concentrerà su pace, sicurezza, relazioni diplomatiche e politiche. Secondo quanto riferito da diverse fonti di stampa, a determinare il rinvio del precedente vertice sarebbero state anche le tensioni diplomatiche fra alcuni Paesi membri, in particolare fra Ruanda ed Uganda e tra Ruanda e Burundi con le accuse reciproche di sostegno ai gruppi ribelli transfrontalieri. Da quando è entrato in carica, nel gennaio 2019, il presidente congolese Felix Tshisekedi ha espresso la volontà di ripristinare le relazioni tra Kinshasa e i vicini nel tentativo di pacificare la regione e porre fine a decenni di conflitto, in particolare nella regione orientale del Paese, ricca di minerali, devastata da anni di conflitto e violenza.(Res)