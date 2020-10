Difesa: Francia, ministro annuncia commesse per 12 Rafale entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha annunciato che Parigi effettuerà una commessa per 12 caccia Rafale entro la fine dell'anno. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", anche aveva anticipato la notizia alcuni giorni fa. "Abbiamo l'intenzione entro la fine dell'anno di procedere a un'ordine, in parallelo a delle commesse che saranno fatte per la Grecia, per i bisogni dell'aeronautica con 12 aerei", ha detto Parly, intervenendo davanti alla commissione Difesa dell'Assemblea nazionale. Atene ha effettuato recentemente annunciato l'acquisto di 18 caccia Rafale. Di questi, 12 arriveranno dalla flotta francese, che dovrà quindi sostituirli.(Frp)