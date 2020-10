Zambia: oggi il webinar sulle energie rinnovabili promosso dall'ambasciata d'Italia a Lusaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi il webinar incentrato sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili in Zambia organizzato dalla fondazione Res4Africa in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Lusaka. L'evento, che mira a delineare e coltivare opportunità di collaborazione nel campo delle energie rinnovabili come risposta alla crisi climatica e discutere le garanzie finanziarie e alcuni dei principali ostacoli agli investimenti, vedrà la partecipazione, tra gli altri, della vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re (in videoconferenza); del ministro dell’Energia zambiano, Matthew Nkhuwa; del ministro dello Sviluppo nazionale e della pianificazione, Alexander Chiteme. Previsti gli interventi anche dell'ambasciatore d'Italia a Lusaka, Antonino Maggiore, dell’ambasciatore dell’Unione europea a Lusaka, Jacek Jankowski, e del segretario generale della Fondazione Res4Africa, Roberto Vigotti. La seconda parte dell’evento prevede invece gli interventi di rappresentanti di Unione europea, Banca mondiale e altri partner internazionali (fra cui Enel Green Power e Intesa Sanpaolo). (segue) (Res)