Zambia: oggi il webinar sulle energie rinnovabili promosso dall'ambasciata d'Italia a Lusaka (2)

- L'evento virtuale offrirà l'opportunità di presentare e discutere i risultati dello studio “Integration of Variable Renewable Energy Sources in the National Electric System of Zambia”, che valuta la quantità massima di energia rinnovabile variabile che può essere integrata nella rete mantenendone la stabilità. Di fronte alla crisi climatica e grazie al rapido progresso tecnologico, si osserva in tutto il mondo una tendenza verso lo sviluppo su larga scala delle energie rinnovabili. Una tendenza che porta molti vantaggi soprattutto per i Paesi particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. Beneficiando di 3 mila ore di sole all'anno, lo Zambia ha un enorme potenziale per l'ampliamento degli impianti solari fotovoltaici: sbloccare questo potenziale in modo conveniente sarà la chiave per fornire elettricità sostenibile a tutti. Renewable Energy Solutions for Africa Foundation (Res4Africa Foundation) promuove la diffusione di energie rinnovabili nei Paesi africani per soddisfare le esigenze energetiche locali per la crescita. Dal 2012, Res4Africa Foundation riunisce una rete di membri provenienti da tutta la catena del valore dell'energia pulita e sostiene la creazione di un ambiente favorevole per gli investimenti nelle energie rinnovabili e partnership strategiche. (Res)