Milano: Dal 6 all'8 novembre Cibo a Regola d'Arte sul tema "Tempo di scegliere"

- Dal 6 all’8 novembre, Cibo a regola d’arte, la manifestazione di Corriere della Sera dedicata alla cultura dell’alimentazione, torna con una speciale edizione digilive che coinvolgerà lettori e appassionati con appuntamenti in presenza a Milano e in diretta streaming su corriere.it e sui canali social. “Tempo di scegliere” è il tema del palinsesto dell’11a edizione dell’ormai attesissimo appuntamento annuale con il food festival curato da Angela Frenda, direttrice artistica di Cibo a regola d’arte e responsabile editoriale di Cook. Tre giorni di dibattiti, performance e discussioni con chef, scrittori, produttori, esperti e i giornalisti di Corriere della Sera per fare un punto sulla responsabilità collegata al mondo del cibo, in ambito ambientale, sociale, culturale. Perché ormai è tempo di fare le scelte giuste, insieme. (segue) (Com)