Coronavirus: sindaco Sala, dibattito politico non sia confronto tra chi ha paura e chi no

- Bisogna avere paura del Covid, ma non lasciarsene paralizzare. È questo in sintesi il pensiero espresso dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nel video quotidiano pubblicato sui social. La parola del giorno scelta dal primo cittadino è infatti proprio "paura" e prende spunto dalle parole di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritorno alla Casa Bianca. "Si rischia di portare il dibattito politico a un confronto tra chi ha paura e chi non ce l'ha e così non va bene", commenta Sala. "La paura - aggiunge - è un'emozione fondamentale per la nostra vita, perché ci protegge e ci tiene al riparo dai rischi; ma è anche vero che noi abbiamo più o meno paura in funzione di quelle che percepiamo essere le nostre capacità, le nostre potenzialità, le nostre difese. È chiaro che se sei il presidente degli Stati Uniti hai ricevuto le migliori cure del mondo, non puoi non pensare a decine di milioni di americani che non riescono nemmeno a varcare la soglia degli ospedali se non hanno una carta di credito in tasca". (segue) (Rem)