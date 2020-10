Coronavirus: sindaco Sala, dibattito politico non sia confronto tra chi ha paura e chi no (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io - ammette Sala - lo dico con franchezza: ho paura del Covid. Non ho una paura paralizzante, perché sono nato nel XX secolo e sono abituato ad affrontare razionalmente le difficoltà, ma è innegabile che ho paura e non mi sognerei mai di dire che non bisogna averne". "Penso che per il vaccino ci vorrà tempo, ma soprattutto ci vorrà tempo per un vaccino che coprirà tutto e tutti e quindi nel frattempo il miglior vaccino sta nell'interiorizzare le nostre paure, nell'essere consapevoli e nel cercare di vivere, perché anche questa è vita ed è una vita che merita di essere vissuta", conclude il sindaco. (Rem)