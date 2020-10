Difesa: Germania, socialdemocratici aprono ad acquisizione droni armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pare prossimo a concludersi il dibattito sulla fornitura di droni armati Heron TP alle Forze armate tedesche (Bundeswehr), in corso nella Grande coalizione da quando è al governo in Germania (14 marzo 2018). Dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD) giungono, infatti, “segnali di approvazione”, dopo che per due anni la formazione ha bloccato l'acquisizione dei velivoli senza pilota, sviluppati e prodotti dalle Aziende aerospaziali israeliane (Iai). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” la SpD sarebbe ora favorevole a dotare la Bundeswehr di droni armati a condizione che vegano impiegati esclusivamente per la protezione dei reparti nei teatri operativi. Nell'accordo su cui si fonda la Grande coalizione tra SpD, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i socialdemocratici hanno ottenuto di inserire una clausola che subordina l'autorizzazione del Bundestag all'acquisto di droni armati a una valutazione fondata su parametri di diritto costituzionale e internazionale, nonché di etica. La SpD temeva, infatti, “sviluppi verso sistemi d'arma che prendono decisioni sulla vita e sulla morte indipendentemente in base a calcoli informatici”. Inoltre, era diffusa la preoccupazione che i droni potessero essere utilizzati per le uccisioni mirate. Tuttavia, come dichiarato più volte dal ministero della Difesa, la Costituzione tedesca esclude tale impiego. Ora, invece, la SpD ha proposto un catalogo di criteri per l'utilizzo dei droni, che impone la presenza degli operatori sul teatro, vieta le uccisioni mirate e proibisce la completa automazione dei sistemi. (Geb)