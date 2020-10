Coronavirus: vaccino Accademia cinese scienze mediche, dai primi test clinici dati positivi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Sinovac Biotech, Yin Weidong, ha dichiarato che la compagnia prevede di iniziare ad analizzare i dati della sperimentazione umana nella fase finale del suo potenziale vaccino contro il coronavirus quest'anno, per decidere se è abbastanza efficace da richiedere l'approvazione normativa prima del completamento del processo. Il piano mette lo sviluppatore cinese del vaccino sostanzialmente alla pari con alcuni dei suoi rivali occidentali che stanno correndo per valutare l'efficacia dei loro vaccini a pochi mesi dall'inizio degli studi clinici di "Fase 3". "Sinovac può iniziare a valutare la capacità di CoronaVac di proteggere le persone non appena i ricercatori osservano almeno 61 soggetti di prova", ha detto il Yin. Il dirigente ha affermato che la società è disposta a collaborare e condividere dati con altri paesi sull'uso di vaccini in caso di emergenza se hanno bisogno di tali programmi, ed è in trattative con il Cile, tra le altre nazioni, per condurre studi clinici di "Fase 3". "Diversi paesi hanno le proprie opzioni sull'autorizzazione all'uso di emergenza", ha detto Yin, aggiungendo che non sapeva se avrebbero seguito la Cina. (segue) (Cip)