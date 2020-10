Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 7 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e Legalità. Odg: Posizionamento di telecamere immediato nelle zone più a rischio in Barriera di MilanoOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Pari Opportunità e V. Odg: Audizione del collettivo Hella Network in relazione all'elaborazione della mozione (ex art 36 regolamento consiglio comunale) : "integrare la comunicazione grandi eventi cittadini 2020/2021 con almeno un filone comunicativo dedicato alla decostruzione stereotipi di genere, promozione del femminile, nel principio di gender mainstreaming (affissioni, locandine, cartoline)".REGIONEConsiglioore 9:30, Aula, riunione della IV Commissione (Sanità e assistenza).ore 11:00, Videoconferenza, riunione dell’Osservatorio sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento.ore 11:30, Aula, riunione della II Commissione (Urbanistica e trasporti).ore 15:00, riunione della VII Commissione (Autonomia differenziata e federalismo). (segue) (Rpi)