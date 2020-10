Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- .REGIONEGiuntaore 9.30 Bibiana, piazza Vittorio Emanuele II, il presidente partecipa all'inaugurazione del nuovo Scuolabus.ore 10 Crevoladossola , Località Lorgino l'assessore al Bilancio visita la cava di marmo ed il laboratorio di trasformazione della Palissandro Marmi srlore 11, videocollegamento con Bari, Fiera del Levante, centro congressi, l’assessore alla Sanità partecipa al convegno “La Sanità dopo il Covid”ore 11 Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, l'assessore all'Agricoltura partecipa alla presentazione di "2020 Anno del Cortese"ore 11 Novara, corso Trieste 15/A l’assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione del Centro di Ricerche Applicate Ipazia che entra a far parte dei laboratori per l’analisi dei tamponi attivati dalla Regione Piemonteore 11,30 Trontano, Frazione Croppo l'assessore al Bilancio visita la cava di beola Piodale ed il laboratorio di trasformazione della Domo Granitiore 12,45 Montecrestese , Frazione Croppola l'assessore al Bilancio visita la cava La Beola di Monteore 14 in videocollegamento con Bari, l’assessore alla Sanità presiede la riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni (Rpi)