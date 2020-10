Nagorno-Karabakh: premier Pashinyan, Turchia e Azerbaigian vogliono proseguire genocidio armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni della Turchia e dell'Azerbaigian sono equivalenti a un "attacco terroristico" nel Nagorno-Karabakh e sono un proseguimento del genocidio armeno. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan all’emittente televisiva britannica “Sky News”. "Quello che stiamo affrontando è un attacco terroristico internazionale azerbaigiano-turco", ha detto Pashinyan. "Per me non vi è dubbio che questa sia una politica volta a proseguire il genocidio armeno e a ripristinare l'impero turco". Con il termine genocidio armeno ci si riferisce all'uccisione di 1,5 milioni di armeni da parte dell'Impero Ottomano avvenuta fra il 1915 al 1923. La Turchia accetta che molti armeni che vivono nell'impero ottomano siano stati uccisi in scontri con le forze ottomane durante la prima guerra mondiale, ma contesta le cifre e nega che gli omicidi siano stati sistematicamente orchestrati e costituiscano un genocidio. (Rel)