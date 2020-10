Algeria-Spagna: premier Sanchez da oggi in visita ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, dopo aver presentato il piano per la ripresa del governo, si recherà in Algeria. Il paese africano viene considerato un attore chiave per la stabilità dell'intera regione del Maghreb e del Mediterraneo occidentale, minacciata dal grave conflitto nella vicina Libia e principale fornitore della Spagna di gas naturale. Sanchez sarà ricevuto dall'omologo, Abdelaziz Yerad, e poi dal presidente, Abdelmayid Tebun. Domani, invece, il leader spagnolo incontrerà una delegazione di imprenditori di entrambi i paesi, al termine del quale sarà deposta una corona di fiori al monumento ai martiri che commemora la guerra di indipendenza dell'Algeria. (Spm)