Nuovi scontri nel Nagorno-Karabakh, l'Armenia accusa Turchia e Azerbaigian di terrorismo

- Sono proseguiti nella notte aspri combattimenti lungo l'intera linea di contatto nel Nagorno-Karabakh. È quanto riferisce il ministero della Difesa azerbaigiano, secondo cui la parte avversa ha riportato diverse perdite. "Nella notte del 7 ottobre, combattendo lungo l'intera linea del fronte, le nostre truppe hanno condotto operazioni di combattimento in varie sezioni al fine di consolidare il successo ottenuto negli ultimi giorni. Sono stati registrati attacchi di artiglieria da entrambe le parti. A seguito degli attacchi di artiglieria che ieri abbiamo inflitto al nemico è stata distrutta una postazione di osservazione vicino all'area dove opera il quinto reggimento. Ci sono diverse vittime e feriti", si legge nel comunicato il ministero della Difesa di Baku. Le forze azerbaigiane hanno anche distrutto un carro armato e tre cannoni del nemico, ha proseguito il ministero. Secondo le fonti militari azerbaigiane, il personale delle "unità nemiche" si è ritirato dai siti operativi a causa di "scarsità di generi alimentari" e "gravi problemi legati alla mancanza di munizioni e carburante".Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in un'intervista all’emittente televisiva britannica “Sky News”, ha evidenziato che le azioni della Turchia e dell'Azerbaigian sono equivalenti a un "attacco terroristico" nel Nagorno-Karabakh e sono un proseguimento del genocidio armeno. "Quello che stiamo affrontando è un attacco terroristico internazionale azerbaigiano-turco", ha detto Pashinyan. "Per me non vi è dubbio che questa sia una politica volta a proseguire il genocidio armeno e a ripristinare l'impero turco". Con il termine genocidio armeno ci si riferisce all'uccisione di 1,5 milioni di armeni da parte dell'Impero Ottomano avvenuta fra il 1915 al 1923. La Turchia accetta che molti armeni che vivono nell'impero ottomano siano stati uccisi in scontri con le forze ottomane durante la prima guerra mondiale, ma contesta le cifre e nega che gli omicidi siano stati sistematicamente orchestrati e costituiscano un genocidio.(Res)