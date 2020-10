Libano: media locali, ex premier Nagib Mikati possibile guida del prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier Nagib Mikati sarebbe il probabile prossimo primo ministro del Libano. Lo riferisce l'emittente televisiva libanese "Lbci" citando proprie fonti vicine alla presidenza della Repubblica. Mikati è già stato premier tra l’aprile e il luglio 2005 e tra il giugno 2011 e il febbraio 2014. Il 10 agosto, il primo ministro Hassan Diab ha presentato le proprie dimissioni e il 31 Mustapha Adib è stato incaricato di formare l'esecutivo. Adib ha tuttavia rinunciato all'incarico in 26 settembre dopo quasi un mese di stallo, dovuto in particolar modo alle pretese del blocco sciita sul ministero delle Finanze. Sempre secondo fonti vicino al presidente Michel Aoun, quest'ultimo avrebbe optato per l'avvio delle consultazioni parlamentari la prossima settimana al fine di nominare un nuovo premier designato. (Res)