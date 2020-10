Taiwan: ministro Difesa Yen, quest'anno spesi quasi 900 milioni di dollari contro incursioni aeree cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha speso quasi 900 milioni di dollari quest'anno per mobilitare la sua forza aerea contro le incursioni cinesi. Lo ha reso noto oggi Yen De-fa, ministro della Difesa dell'Isola. Parlando in Parlamento, il ministro ha spiegato che l'Aeronautica militare quest'anno si è mobilitata 2.972 volte contro aerei cinesi al costo 1,2 miliardi di dollari. "Recentemente la pressione è stata grande. Dire il contrario sarebbe ingannare la gente", ha detto Yen. Il ministro ha precisato che quest'anno sono state effettuate 4.132 missioni aeronautiche, come previsto in un'informativa parlamentare del ministero, tra addestramento e pattugliamento regolare. La Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio, ha intensificato la sua attività militare vicino all'isola, rispondendo a quella che chiama "collusione" tra Taiwan e gli Stati Uniti. Pechino è stata irritata dall'aumento del sostegno di Washington a Taipei, manifestato con visite di alti funzionari del governo Usa e con l'aumento delle vendite di armi. Yen ha anche riferito che l'Aeronautica militare di Taiwan ha intercettato più del doppio dei velivoli cinesi dell'anno scorso. Il suo ministero ha reso noto che finora la forza aerea si è attivata 4.132 volte, il 129 per cento in più rispetto all'interno anno scorso. "La Cina ha intensificato le pressioni militari sullo Stretto di Taiwan, e allo stesso tempo sta testando la nostra risposta, aumentando la pressione sulle nostre difese aeree e riducendo il nostro spazio di attività. Il rapido sviluppo dell'esercito cinese è stato accompagnato da azioni militari mirate contro Taiwan", ha affermato il ministero. (segue) (Cip)