Sardegna: confermati i test sui turisti in entrata, nuova ordinanza della Regione

- In Sardegna tornano i test obbligatori per i passeggeri in entrata nell'isola che non si siano presentati all'imbarco con una certificazione di negatività al covid-19, o in alternativa il tampone obbligatorio. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata ieri dal governatore Christian Solinas che, in buona sostanza, ripropone il provvedimento la cui validità è stata sospesa dal Tar lo scorso 17 settembre. Sospensiva che scade oggi. L'ordinanza entrerà in vigore domani, 8 ottobre, e sarà valida fino al 23 dello stesso mese. Nella giornata di oggi il Tar Sardegna si esprimerà sulla validità delle misure prese dalla Regione fra le quali l'utilizzo dei dispositivi di protezione per tutta la giornata, ma solo in luoghi aperti o chiusi dove non sia possibile mantenere la distanza di un metro. Nessuna restrizione nemmeno sui locali. (Rsc)