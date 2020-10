Usa: rapporto commissione Camera denuncia abusi di mercato dei colossi tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: rapporto commissione Camera denuncia abusi di mercato dei colossi tecnologiciLa sottocommissione antitrust della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti Usa ha pubblicato un rapporto in merito all’abuso della libera competizione e del mercato da parte dei colossi tecnologici statunitensi, primi tra tutti Alphabet (Google), Apple, Facebook e Amazon. Il rapporto accusa le aziende di utilizzare il loro strapotere finanziario per effettuare “acquisizioni killer” delle aziende rivali, e di abusare della loro simultanea posizione di regolatori di fatto e attori del web per imporre condizioni proibitive e contratti “oppressivi” alle società concorrenti costrette a ricorrere ai loro servizi. Il rapporto raccomanda che Google, Apple Inc, Amazon.com e Facebook, che hanno un valore di mercato combinato di oltre 5mila miliardi di dollari, vengano privati dai legislatori della capacità di controllare e al contempo competere nei loro settori. Il rapporto raccomanda separazioni strutturali, ma non si spinge a chiedere apertamente la divisione forzosa di uno o più colossi tecnologici Usa. Il documento, lungo ben 449 pagine, è il risultato della prima revisione strutturale dell’industria tecnologica Usa mai intrapresa dal Congresso federale. (segue) (Nys)