Usa: rapporto commissione Camera denuncia abusi di mercato dei colossi tecnologici (2)

- Nel rapporto si prende atto dell’inadeguatezza delle norme antitrust attualmente in vigore, e vengono dettagliate decine di casi di abuso della posizione dominante da parte dei colossi del web. “Aziende nate come startup innovative che avevano sfidato lo status quo, si sono trasformate nel tipo di monopoli che non esistevano più dai tempi dei baroni del petrolio e delle ferrovie”, afferma il rapporto. Le aziende hanno risposto al documento prima ancora della sua pubblicazione: Amazon ha messo in guardia in una nota da “nozioni miopi delle norme antitrust”. Google ha affermato in una nota di competere “equamente in una industria in costante evoluzione e altamente competitiva”, ed ha espresso il proprio “disaccordo con i contenuti del rapporto”, che a suo dire include “affermazioni obsolete e non accurate provenienti da rivali commerciali”. Anche Apple si è detta “in forte disaccordo con le conclusioni” del documento, che rappresenta il frutto di un anno di indagini, che hanno passato in rassegna oltre 1,3 milioni di documenti e poggiano su più di 300 deposizioni. (Nys)