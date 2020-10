Italia-Marocco: ministro Bourita in visita ufficiale a Roma, incontri con Di Maio e Fico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte di numerosi accordi di libero scambio, il Marocco si sta progressivamente affermando come porta d’accesso all’Africa, cui il nostro Sistema paese guarda con crescente attenzione: nel periodo gennaio-agosto 2019, l’Italia si è posizionata al quinto posto tra i partner commerciali del Marocco, essendo il quinto fornitore (quota del 5,3 per cento) ed il quinto cliente (quota del 4,2 per cento). Nei primi otto mesi del 2019 le esportazioni sono rimaste pressoché invariate rispetto allo stesso periodo del 2018 con un valore superiore a 1,4 miliardi di euro. Le importazioni invece hanno registrato una crescita del 5,2 per cento con un valore pari a 786 milioni di euro. Il saldo commerciale rimane comunque nettamente in favore dell’Italia (+675 milioni di euro). Nello stesso periodo i principali prodotti esportati dall’Italia verso il Marocco sono stati: prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (15 per cento), macchinari (9,7 per cento), tessuti (5,9 per cento), autoveicoli (4,5 per cento) e altre macchine di impiego generale (5,7 per cento). Tra le importazioni italiane dal Marocco dominano in modo incontrastato gli autoveicoli (34,2 per cento dell’import), seguiti dai prodotti ittici lavorati e conservati (20,9 per cento), parti e accessori per autoveicoli e loro motori (14,5 per cento) e da articoli di abbigliamento (8,2 per cento). (Res)