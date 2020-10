Germania: Enbw vuole raggiungere la neutralità climatica nel 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca per l'energia Enbw ha reso noto che intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2035, riducendo a zero le proprie emissioni inquinanti. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, entro i prossimi 15 anni, Enbw vuole porre fine alla generazione di energia dal carbone ed espandere l'impiego delle fonti rinnovabili. Pertanto, il gruppo sta esaminando come convertire le proprie centrali elettriche dai combustibili fossili a quelli rispettosi del clima, come il biogas o l'idrogeno. Secondo l'amministratore delegato di Enbw, Frank Mastiaux, lo sviluppo dell'azienda dovrà essere rigorosamente allineato ai criteri di sostenibilità. “Misureremo ogni decisione e ogni investimento su questo parametro e quindi collegheremo saldamente la nostra crescita futura alla sostenibilità”, ha dichiarato Mastiaux. (Geb)