Germania-Russia: Navalnyj, ex cancelliere Schroeder è un "galoppino" di Putin

- Cancelliere tedesco dal 1998 al 2005 e poi dirigente di diverse aziende russe per l'energia, Gerhard Schroeder è “il galoppino” del presidente della Russia, Vladimir Putin, da cui viene “pagato”. È quanto afferma l'oppositore russo Aleksej Navalnyj nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. In questo modo, l'attivista ha risposto ad alcune recenti dichiarazioni di Schroeder. In particolare, l'ex cancelliere aveva affermato che non vi erano “fatti certi” sull'avvelenamento di Navalnyj, tali da giustificare l'arresto dei lavori di costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Tuttavia, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha confermato che Navalnyj è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok. Per l'oppositore russo, “Schroeder è pagato da Putin, ma quando cerca di negare l'avvelenamento, ciò è davvero molto deludente, dopotutto è l'ex cancelliere del paese più potente d'Europa e ora è il fattorino di Putin che protegge gli assassini”. Esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Schroeder è presidente dei consigli di amministrazione di Rosneft e NordStream2 AG, nonché del comitato degli azionisti di Nord Stream AG. In passato, l'ex cancelliere tedesco ha svolto attività di lobbying per Gazprom. (Geb)