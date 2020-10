Libano-Cipro: ministro Interno di Nicosia, Beirut si riprenderà i migranti respinti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano si riprenderà i migranti irregolari respinti dalle autorità di Cipro nel tentativo di raggiungere l’isola. Lo ha affermato il ministro dell’Interno cipriota, Nicos Nouris, dopo un incontro con il capo della Sicurezza generale libanese, il generale Abbas Ibrahim, come riferisce il portale libanese "Naharnet". Da parte sua, Ibrahim ha ribadito che l'intesa raggiunta tra Nicosia e Cipro prevede che "chiunque lasci il Libano dovrebbe essere - in base all'accordo con Cipro - riportato a casa grazie al coordinamento tra i due paesi". Il ministro Nouris ha poi aggiunto che Cipro e il Libano chiederanno anche assistenza all’agenzia frontaliera europea Frontex per il pattugliamento delle coste. Nelle ultime settimane, numero imbarcazioni cariche di migranti sono salpate dai pressi di Tripoli, nel nord del Libano, alla volta di Cipro, distante circa 172 chilometri, al fine di fuggire a una situazione socioeconomica in pieno deterioramento. (segue) (Res)