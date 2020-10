Libano-Cipro: ministro Interno di Nicosia, Beirut si riprenderà i migranti respinti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, l’esercito del Libano ha intercettato al largo di Tripoli un'imbarcazione con a bordo 37 migranti, per la maggior parte siriani. In un comunicato, l’esercito ha rivelato di aver arrestato un libanese per avere organizzato il tentativo di emigrazione irregolare. Le forze armate hanno precisato che l'imbarcazione trasportava 34 siriani - di cui sette bambini e tre donne - due libanesi e un palestinese ed è stata intercettata presso l'isola di Ramkine, al largo di Tripoli. Il 27 settembre, l'esercito ha intercettato un'altra imbarcazione con a bordo 41 migranti irregolari. (Res)